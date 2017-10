Secret Story 11 : Kamila persiste, Barbara s'est douchée nue avec Benoît

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Elle persiste et signe ! Kamila n'en démord pas, Barbara s'est bien douchée nue avec Benoît. Elle réitère ses propos à Shirley, plus qu'attentive !

Plus de doute ! Si Charlène voulait avoir une confirmation quant à la douche que Benoît, Barbara et Jordan ont échangée, elle est aujourd'hui servie. Alors qu'elle avait déjà fait part de cette révélation à Cassandre vendredi soir, Kamila a confirmé ses dires auprès de Shirley et ce, après la soirée jungle de ce mardi. La jolie Marseillaise aux yeux verts n'en démord pas, suite à l'épreuve du bodypainting, Barbara, Jordan et Benoît ont partagé une douche tous les trois, au cours de laquelle la jeune femme était nue.

Shirley joue les étonnées, elle sait pertinemment que, quelques mètres plus loin, de la Tour de Contrôle précisément, Charlène voit et entend tout. Missionnée par cette dernière, elle a pour objectif d'élucider cette affaire. Kamila ne change pas son discours d'un iota. De plus, quelques heures plus tôt, c'est à Jordan – le troisième protagoniste – que Shirley s'est adressée. Et avec la franchise qui le caractérise tant, le héros Ch'ti, sans savoir eu écho de ce que Kamila a révélé, illustrera la même scène.

Maintenant, c'est certain, Benoît a fauté. Lorsque Charlène sera de retour dans la Maison des Secrets, il devra faire montre d'ingéniosité pour se dépêtrer de cette fâcheuse situation. Confronté à Kamila et Jordan, tiendra-t-il toujours les mêmes propos, à savoir qu'il n'a jamais passé du temps avec Barabara en tenue d'Eve sous la douche ? Charlène devra-t-elle en arriver là pour enfin connaître la vérité ? Une chose est sûre, si elle choisit ce modus operandi, elle devra la jouer fine pour ne pas éveiller les soupçons des autres Habitants.

