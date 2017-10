Secret Story 11 : Kamila sur la piste du secret de Laura...

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Kamila et Laura sont liées cette semaine, aussi bien par leur cagnotte que physiquement. L'occasion pour la Marseillaise de traquer sans relâche le secret de la belle de Dubaï. Et, elle pense avoir une piste. Selon Kamila, le secret de Laura pourrait être en lien avec... Barbara. Elle pense que les deux femmes se connaissent d'avant leur entrée de la Maison des Secrets et, c'est une conversation qu'elle pense avoir entendue qui lui a mis la puce à l'oreille.

Plus tôt dans la journée, Barbara et Laura parlaient de la soeur de cette dernière. La jolie blonde semble savoir des choses qu'elle ne devrait pas savoir, estime Kamila. Pour elle, c'est sûr, la jeune femme s'est grillée et a grillé par la même occasion le lien qui unirait les deux femmes. Laura, très bonne comédienne - on a déjà pu le voir dans le passé - joue la carte du silence pour laisser Kamila réfléchir sur cette piste, et par conséquent, l'éloigner de la vérité.

Pour mémoire, le secret de Laura est "ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que je puisse rentrer dans la Maison des Secrets". Or pour les Habitants, il est quasi certain que Laura et Barbara ont été en couple dans le passé et qu'elle se sont retrouvés sur le Campus. Pour Benoit, les indices de deux femmes correspondent. De même pour Kamila qui pense peut-être aller buzzer, d'autant plus qu'elle possède un buzz gratuit, offert par le téléphone rouge.