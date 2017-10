Secret Story 11 : Kamila protège Benoît et Charlène malgré la nomination de Noré

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Dans la Quotidienne du 10 octobre, Noré a été nominé à vie avec Charlène. Malgré la déception de voir son mari dans le sas pour le reste de l’aventure, Kamila a tout de même décidé de ne pas trahir son alliance avec le Benoît et Charlène.

Kamila est fair-play jusqu’au bout. Pendant cette semaine des binômes, Noré et Charlène étaient reliés par une corde avant de voir le lien qui les attachait entre eux se resserrer encore davantage. Une situation très compliquée à gérer pour les deux habitants. S’ils s’appréciaient depuis le début du jeu, Noré ne supporte plus d’être collé à Charlène tandis que la jeune femme bouillonne en voyant son petit-ami Benoît se rapprocher dangereusement de Barbara.

Noré a donc commis l’irréparable en décidant de détacher le lien qui le reliait à Charlène. La sanction de la Voix s’est pas fait attendre : le duo est nominé à vie. Hormis cette semaine où les nominations sont fictives (le candidat éliminé sera en réalité envoyé dans la Tour de Contrôle et ne quittera donc pas le jeu), Noré et Charlène seront bien dans le sas jusqu’à la fin de la saison.

Face à la sentence de la Voix, Kamila s’effondre. Mais elle reprend rapidement du poil de la bête lorsque son mari lui explique que Charlène l’a poussé à bout et lui a lancé des piques. Au lieu de se venger, la jolie brune décide de continuer à jouer son rôle d’ange gardien auprès du couple Benoît-Charlène. Et ce d’autant plus que lors du prime, Benoît a préféré dévoiler un indice sur son secret plutôt que de nominer d’office Kamila. Cette dernière lui a donc rendu la pareille en acceptant de remplacer cet indice (la chanson de Johnny Hallyday "Que je t'aime") par un autre titre du chanteur, afin de mettre les habitants sur une fausse piste.

Noré fait son mea culpa après avoir entraîné Charlène dans sa chute :