Secret Story 11 : quand Kamila rejoue une scène d’Alerte à Malibu

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Des sauveteurs en mer vêtus de maillots de bain rouges, des muscles saillants et les plages paradisiaques de Malibu… Vous l’avez reconnu, on parle bien d’Alerte à Malibu ! Si la série culte a été arrêtée en 2001, elle continue de faire rêver ses fans qui n’hésitent pas à lui rendre hommage dès qu’ils font un détour par Malibu. La preuve avec le dernier cliché posté sur les réseaux sociaux par Kamila.

La jolie Marseillaise de Secret Story 11 a dévoilé en effet il y a quelques jours une photo la montrant dans le célèbre maillot de bain rouge des sauveteurs de Malibu. Elle prend d’ailleurs la pose dans l’un des célèbres postes de surveillance présents sur la plage. "Petite photo souvenir lors de mes noces de froment à Miami. J'avais l'impression d'être dans un film. Vous devez savoir qu'avec Nono, notre plus grande passion c'est voyager !", écrit-elle ainsi à ses fans.

Très active sur les réseaux sociaux, Kamila en profite régulièrement pour faire de belles déclarations aux internautes qui l’ont soutenue et qui ont fait gagner Noré. "C'est un petit mot tout simple, mais qui pèse lourd ... Merci de nous avoir permis de vivre ce fabuleux moment riche en émotions. Tout cela ne serait jamais arrivé sans vous. Merci de vous être autant mobilisé pour nous. En propulsant mon mari vers cette victoire, vous m'avez permis de gagner moi aussi, et ça c'est indescriptible. Vous êtes géniaux et nous vous sommes extrêmement reconnaissants", a-t-elle d'ailleurs écrit après la victoire de son mari.





Revivez ci-dessous l’annonce du grand gagnant de Secret Story 11 :