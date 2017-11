Secret Story 11 : Kamila, remontée, s'en prend à Benoît et Charlène !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Sauve-qui-peut ! La tempête Kamila va tout renverser sur son passage. Sur les nerfs depuis la dernière Hebdo - elle a pu visionner des images de Benoît et Charlène n'hésitant pas à se rapprocher de Benjamin pour potentiellement se séparer des Eagles (le clan de la chambre du bas) -, il ne suffit d'un rien pour irriter la jolie Marseillaise aux yeux verts. Alors quand Benoît et Charlène désirent s'entretenir avec elle pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation, les propos tenus par ces derniers mettent Kamila hors d'elle.

En effet, Benoît révèle avoir vu les fameuses séquences où Kamila et Noré multiplient les insultes envers Charlène lorsque celle-ci a le dos tourné. Il y a le jeu, certes, mais le respect est primordial. Le jeune homme tente de faire comprendre à Kamila qu'elle a été trop loin et qu'elle aurait également dû savoir faire la part des choses entre le jeu et l'humain. « Qu'est-ce que tu as entendu, exactement ? » demande donc Kamila, agacée, le visage fermé. « Qu'on serait un couple de merde avec Charlène ! » répond le jeune homme.

Attention, danger ! Kamila explose, elle ne se serait jamais permis de dire cela, elle invite Benoît à peser ses paroles. Pour ce qui est des petits noms d'oiseaux, elle le concède : Charlène a, depuis le début de l'aventure, parfois été maladroite et irréfléchie au cours de certains stratagèmes mis en place – c'est son explication. Cependant, juger leur couple, elle ne l'a jamais fait, c'est une aberration totale. Les prochains jours risquent d'être tendus pour les deux couples de la Maison des Secrets…



