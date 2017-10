Secret Story 11 : Kamila résignée, de nouveaux Habitants présentés… Les cinq temps forts du sixième prime

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Encore une fois, ce prime de la saison 11 de Secret Story a révélé de nombreux chamboulements. Vous avez manqué ça ? On vous raconte tout.

Un peu de fraîcheur dans la Maison

Nous en parlions depuis des semaines. Depuis le début de la saison 11, le casting continuait pour permettre à de nouveaux candidats de faire leur entrée dans l’aventure. Leurs secrets, leurs stratégies, leurs manipulations… Ils connaissent tout des Habitants déjà dans la Maison des Secrets depuis six semaines et prévoient de tout chambouler. Comment vont-ils être adoptés par les autres ? Tout reste à découvrir. Alors que les trois nouveaux sont entrés dans une Maison cachée, seule Cassandre a eu le droit de finalement pénétrer dans le Campus, sans révéler l’existence de ses partenaires.

Kamila se sacrifie

Elle souffrait de voir son mari Noré et sa meilleure amie dans la Maison Charlène être nominés chaque semaine et risquer l’exclusion à perpétuité. Alors quand la Voix lui a donné la possibilité d’inverser la tendance, Kamila n’a pas hésité une seconde avant de se nominer d’office à leur place. Aussi, c’est à la place des deux jeunes gens qu’elle a accepté d’être nominée chaque semaine jusqu’à la fin de son aventure dans le jeu.

Tanya de retour dans la Maison

Le temps d’un petit moment, Christophe Beaugrand s’est montré aussi joueur que la Voix et a proposé à la doyenne des Habitants de se rendre dans la Maison des Secrets. Mais ce n’était l’affaire que de quelques minutes seulement pendant lesquelles elle en a profité pour dire leurs quatre vérités à tous les Habitants « freezés » par la Voix.

Cette Habitante qui a un talent caché

On la savait habituée aux flashs des photographes et capable de briller sur papier glacé dans le monde entier. Et pourtant, la belle Tanya avait encore une corde à son arc que l’on ne connaissait pas, à savoir une jolie voix qu’elle a poussé sur le plateau de Secret Story en interprétant son premier tube, La Mariée.

Charlène quitte l’aventure…

… Enfin ça, c’est ce que pensait l’ensemble des Habitants encore dans la Maison des Secrets. Car en réalité, la jeune femme n’a pas encore retrouvé la vraie vie, mais a été envoyé par le public dans la Tour de Contrôle, aux côtés de Shirley et de Benjamin, les deux nouveaux de l’aventure. Un moyen pour elle d’observer tous les autres à leur insu.