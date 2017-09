Secret Story 11 : Kamila doit-elle s'éloigner de Jordan ?

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Séparée de son Noré, Kamila a dû chercher d'autres alliés dans la Maison des Secrets. Et la belle brune n'a pas tardé à se trouver un nouveau compagnon d'aventure. Elle a en effet eu un coup de foudre amical pour Jordan. Elle apprécie le caractère enjoué du Nordiste, ses blagues et ses délires. Et c'est réciproque. Les deux jeunes gens sont donc vite devenus inséparables. Une amitié qui dérange. Noré, le mari de Kamila, ne voit évidemment pas d'un bon œil que sa femme passe autant de temps avec un autre garçon. Mais il n'est pas le seul que cette amitié fait tiquer. Benoît, qui doit faire semblant d'avoir eu un coup de coeur pour Kamila pour protéger son secret, s'est naturellement rapproché de la candidate. Et comme il l'apprécie, il tient à l'avertir.



Benoît prend Kamila à part pour lui dire de se méfier de Jordan. Il ne sent pas le candidat et pense que Kamila ne devrait pas lui faire confiance. Jordan aime trop être le centre des attentions et il en fait trop. Pour Benoît, c'est forcément le signe que ce n'est pas quelqu'un de bien. Et il n'est pas le seul à penser cela dans la Maison des Secrets. Benoît révèle ainsi à Kamila que Jordan n'est pas très apprécié par les autres habitants. Le fait qu'elle soit si proche de lui pourrait donc lui porter préjudice. Par association, Kamila pourrait aussi être prise en grippe par le reste du groupe. Cette amitié la met donc en danger. Surtout que Jordan cherche déjà à former des clans !



Kamila ne doit absolument pas être perçue comme son bras droit, sous peine de se mettre la maison à dos. Kamila écoutera-t-elle les conseils de Benoît ?