Secret Story 11 : L'énorme clash entre Kamila et Cassandre

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Les masques tombent ! Avec le prime spécial « révélateur de vérité », Kamila sait désormais que Cassandre n’est pas du tout sa copine et ne compte pas se laisser faire.

Après le prime, les rescapés du sas ont rendez-vous avec leur heure de vérité. Il est temps pour Kamila, Jordan et Barbara de découvrir ce que pensent réellement les habitants de la maison des secrets. Selon Benjamin, Barbara en fait trop avec les garçons et pour Alain, elle n’est même pas sincère avec eux. Cassandre ne souhaite pas la voir revenir dans le jeu et a aussi taclé Kamila au passage. Si la petite nouvelle pensait pouvoir s’en sortir sans problèmes, c’était sans compter le caractère impétueux de la marseillaise.

Ce que lui reproche Kamila c’est d’avoir répondu qu’elle n’avait aucun intérêt dans le jeu sans Noré. Il n’en fallait pas plus pour allumer la mèche et ce ne sont pas les vagues explications de la cannoise qui la rassurent. Cassandre est une hypocrite qui lui fait croire depuis le début qu’elle est son amie, Kamila en est sûre et ne compte pas en rester là, soutenue par son mari Noré qui traite son ennemie de « mauvaise actrice de série B ».

« Je m’en bas les c**** ! Je suis franche, » se défend Cassandre. Pourtant quelques minutes plus tard, elle craque et se confie à Laura, l’une des fortes têtes de la maison. « Tu dis que t’es franche, t’assumes, tant mieux ! Maintenant, relativise, » lui explique Laura. Au confessionnal, cette dernière balance pourtant un pic à l’attention de Cassandre : « Sors le caractère que tu prétends avoir ».