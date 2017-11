Secret Story 11 : Kamila et Sarah, meilleures ennemies pour la semaine

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après une semaine riche en émotions, les Habitants ne sont pas au bout de leurs surprises. Tout d'abord, Barbara et Shirley sont soumises aux votes du public, les guerre des clans fait rage plus que jamais, la chasse au secret est dans tous les esprits... Mais ce n'est pas tout, après plusieurs passages au sein du Campus des Secrets, dont Marie la semaine passée, c'est au tour d'anciens candidats de précédentes saisons de rajouter leur grain de sel dans l'aventure. Il s'agit de Sarah (SS10) et Vivian (SS8). Et c'est avec un pouvoir immense que les deux Habitants emblématiques font leur grand retour puisqu'ils ont chacun en leur possession une carte nomination a donner à la personne de leur choix dans la semaine... Un rôle tout particulier qui risque de bouleverser le cours du jeu.

Les Habitants devront donc se montrer plus qu'accueillants envers leurs nouveaux colocataires mais il y en a une qui ne devra pas se faire trop de soucis. C'est Kamila ! A l'occasion de la rentrée des anciens, la belle aura une longueur d'avance sur ses compagnons puisqu'elle doit s'allier avec Sarah et ainsi faire croire à toute la Maison qu'elle n'apprécie pas du tout cette venue et devra se montrer jalouse d'un rapprochement déplacé entre Sarah et Noré. Cette mission "meilleures ennemies" promet de nombreux clashs. Les murs vont encore trembler cette semaine...



