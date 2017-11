Secret Story 11 : Kamila et Sarah se clashent et c'est chaud !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Touche pas à mon mec ! Cela fait plus de deux mois maintenant que Kamila et Noré ont intégré le Campus des Secrets. Et si l'amour passionnel avait une image, le couple qu'ils représentent en serait la parfaite illustration. Ce sentiment indescriptible qui les unit incarne la force, comme la faiblesse du duo. Car, si l'on agace Kamila, Noré intervient illico presto, et inversement. Et si l'on s'approche un peu trop de Noré, Kamila réagit à la seconde, et inversement. En effet, passion rime aussi avec jalousie. Et c'est sur cette corde sensible que comptent jouer Kamila et Sarah (candidate emblématique de la 10e saison de Secret Story) pour duper tous les Habitants.

En effet, au cours du dernier prime, La Voix a mandaté les deux jeunes femmes d'un nouveau challenge : faire croire que l'arrivée de Sarah n'enchante pas vraiment Kamila. Pour ce faire, elles ont échafaudé un plan machiavélique. Et Noré, sans le savoir, y joue un rôle primordial. Sur les conseils de Kamila, Sarah a pour objectif de se rapprocher de ce dernier pour la provoquer. Elle montera ensuite au créneau devant le comportement irrespectueux de l'ex candidate. Pour allumer la mèche, Sarah s'empare de l'une des vestes de Noré et l'enfile sous les yeux de Kamila. Elles choisissent alors le moment opportun pour simuler un clash plus vrai que nature. Noré n'y voit que du feu, et tant mieux ! En outre, pour souffler sur les braises, Kamila et Sarah peuvent compter sur le soutien indéfectible de Vivian, qui n'hésite pas à apporter son petit grain de sel comme il a si souvent eu l'occasion de faire durant sa saison.

