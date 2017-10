Secret Story 11 – Clash : Kamila sème la discorde entre Cassandre et Barbara

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En mission pour jouer les diablotins et créer la zizanie dans la Maison des Secrets, Kamila et Noré ont décidé de souffler le vent de la discorde entre Cassandre et Barbara. Mais les choses ne se passent pas vraiment comme prévues…

Depuis la révélation de leur secret, Noré et Kamila paraissent plus effacés. Les deux amoureux semblent ronronner dans leurs habitudes. Alors pour remédier à cette baisse de régime passagère, la Voix a décidé de leur confier une mission : celle de semer la zizanie dans la Maison des Secrets. Comme de véritables diablotins, ils vont donc devoir rivaliser d'imagination pour monter les Habitants les uns contre les autres et créer un clash par jour sans y prendre part...



Et pour leur premier clash, Kamila et Noré ont décidé de nourrir l'animosité déjà existante entre Barbara et Cassandre. La jolie Marseillaise a alors pris la jolie blonde à part pour lui répéter les propos peu élogieux que la nouvelle habitante a tenus à son propos. Ainsi, Kamila raconte à sa camarade, que suite au «Sexy Bus Wash», Cassandre n'a pas hésité à « déverser son venin » sur sa camarade.



Peu adepte des cachotteries et des comportement hypocrites, Barbara tient donc à régler ses comptes avec la principale intéressée. Mais alors qu'un clash est sur le point de s'amorcer entre Barbara et Cassandre, la belle brune préfère plutôt s'en prendre à celle par qui le scandale est arrivé. Et alors qu'elle n'est censé prendre part au clash, Kamila s'emporte alors contre Cassandre qui lui demande des comptes. Au final, le ton monte entre Cassandre et Kamila tandis que Barbara assiste à l'embrouille sans broncher. D'autant que ça lui permet d'apprendre qu'en réalité, elles étaient trois à casser du sucre sur son dos : Kamila, Cassandre et Shirley !



Quelle sera la prochaine cible de Kamila et Noré ?



