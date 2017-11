Secret Story 11 : Kamila serait-elle jalouse de Laura ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La jalousie est un vilain défaut ! Heureux de pouvoir enfin passer à nouveau du temps ensemble, Laura et Alain profitent de chaque instant. Et depuis son retour sur le Campus des Secrets, la brune au tempérament volcanique démontre au bel hidalgo l'attachement qu'elle lui porte ; bisous, câlins et regards affectueux se multiplient. Fusionnels, les deux Habitants envisagent même d'emménager ensemble à la sortie. Mais avant d'en arriver là, il reste encore quelques semaines à écouler dans la Maison des Secrets. Et elles ne seront pas de tout repos, c'est certain…

Dans la chambre du haut avec Shirley, Laura explique en effet à sa nouvelle alliée que les prochains jours risquent d'être compliqués. La guerre des clans fait rage, les Eagles (Noré, Kamila, Benoît et Charlène) viennent de perdre l'un de leur pilier : Jordan. Et cette éviction passe extrêmement mal du côté de Kamila et Noré qui s'étaient liés d'amitié avec le héros Ch'ti. Pour couronner le tout, lors du dernier prime, Alain a pu subtiliser 10 000 euros de la cagnotte de Kamila lorsqu'il était dans la Salle des Archives, il les a échangés contre un indice sur le secret de Laura, il s'est ainsi gentiment vengé de la supercherie qu'elle lui a fait subir.

Néanmoins, sa cagnotte considérablement réduite, Kamila, elle, n'a rien montré, elle est restée stoïque. Mais Laura semble lire en elle comme dans un livre ouvert : la belle aux yeux verts souhaite plus que tout se débarrasser de son couple, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour envoyer Laura et Alain dans le SAS. Mais avant d'y parvenir, elle espère récupérer ses sous. Car, souvenez-vous, après un mois d'aventure, Laura a découvert le secret de Kamila et Noré alors qu'elle était en guerre contre eux. Un affront payant puisqu'elle a vu sa cagnotte monter à plus de 80 000 euros. Conclusion : ces éléments additionnés viennent confirmer les supputations Laura, Kamila est jalouse d'elle.

>> À (re)voir : le clash retentissant entre Kamila et Laura. Regardez !