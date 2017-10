Secret Story 11 : Kamila, Shirley, Charlène et Cassandre s'introduisent dans la Supérette !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La supérette a été cambriolée. Et les auteurs de ce délit ont été identifiées grâce à la vidéosurveillance

La supérette est la pièce culte de <em>Secret story. </em>Chaque année, elle approvisionne les candidats de la Maison des Secrets de denrées en tout genre pour ravir leur papille. Ainsi depuis le début de l’aventure Secret Story 11, les habitants se rendent dans la supérette même s’ils rencontrent parfois des difficultés. En effet, La Voix est joueuse et n’hésite pas à compliquer la vie de nos étudiants.





Mais cette fois-ci, c’est la Voix qui a été prise à son propre piège. En effet, la Supérette a été victime d'un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Plus de thé, de pâtes, pas la moindre douceur à se mettre sous la dent. Et les auteurs de ce délit ont été identifiées grâce à la vidéosurveillance : il s'agit de Kamila, Shirley, Charlène et Cassandre ! Les quatre jeunes femmes se sont associées pour jouer un mauvais tour à La Voix. Elles ont dérobé quelques victuailles comme des biscottes ou des sucreries... Après avoir commis leur méfait, c’est en courant qu'elles regagnent le salon. Si la Voix ne s’est pas encore exprimée sur le sujet, elle va sans doute le faire très prochainement. Mais alors quelle sera la sanction de la Voix ? Affaire à suivre !





