Secret Story 11 – Kamila et Shirley s'affrontent lors d'un clash épique

Ecrit pour TF1

D'abord bon enfant, la guerre des clans s'est vite envenimée. Les clashs se multiplient ainsi depuis quelques jours entre Tigers et Eagles et personne n'est épargné. Cette fois, ce sont Kamila et Shirley qui se sont affrontées. Et le ton est monté très haut et très vite entre les deux candidates.

Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous… Il semblerait que ce soit devenu la devise des Eagles. Ou, en tout cas, c'est le ressenti des Tigers. Shirley et Alain reprochent en effet à Kamila, Charlène, Noré et Benoît de chercher les embrouilles. Depuis quelques jours, ces derniers saisiraient la moindre occasion – le moindre mot, le moindre geste – pour semer la zizanie entre les deux camps et provoquer des clashs. Shirley est particulièrement remontée. La blonde ne supporte plus les cris et surtout l'attitude de ses camarades. Et elle n'hésite pas à le faire savoir ! Haut et fort. Ce qui ne plaît pas du tout à Kamila. Car selon la Marseillaise, la blonde n'a rien à faire dans cette histoire. Les Eagles ont en effet une dent contre certains membres des Tigers, mais Shirley n'est pas dans le lot.



Cette semaine, la guerre des clans a finalement fait plus que scinder la Maison des Secrets en deux pour le jeu. Elle a vraiment divisé les Habitants. De la guerre des clans aux petites guéguerres, il n'y a eu qu'une tranchée, vite franchie par les candidats. Chacun pointe du doigt le clan adverse et les défauts de ses membres. Résultat, les clashs se multiplient depuis quelques jours. Et après la volée de bois vert contre Charlène et Benoît, c'est désormais particulièrement chaud entre Laura/Barbara et Kamila/Noré. Barbara ne supporte plus la méchanceté des Marseillais quand le couple de son côté ne peut plus voir les deux jeunes femmes. Et ils ne s'en cachent pas. Sauf que quand Kamila et Noré traitent une nouvelle fois leurs adversaires d'arrogantes, Shirley intervient... se retrouvant alors dans la ligne de mire du couple, et tout particulièrement de Kamila. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes femmes et un nouveau clash fait trembler les murs de la Maison des Secrets.



Après tous ces clashs, les Habitants arriveront-ils à enterrer la hache de guerre à la fin de la semaine des clans ?