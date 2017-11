Secret Story 11 : Kamila est une mauvaise perdante !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

La Voix est joueuse ! Eu égard à la guerre des clans qui a fait rage cette semaine dans la Maison des Secrets, La Voix a décidé de continuer sur cette lancée en organisant plusieurs jeux au cours desquels les Eagles et les Tigers s'affronteront pour éviter le SAS. Et l'épreuve qui ouvre le bal n'est autre qu'un blind test étourdi. Le principe est simple : Noré et Alain, les capitaines, ont un rôle très important, ils vont devoir faire tourner la tête des membres du camp adverse. A l'aide d'une chaise, ils auront 15 secondes pour étourdir leurs concurrents respectifs qui, à l'écoute de la musique diffusée, et une fois celle-ci identifiée, devront ensuite se ruer vers le foulard se trouvant quelques mètres plus loin afin de donner le nom de l'interprète de la chanson.

Arrive le tour de Kamila et Laura. Le titre Let's Get It Started des Black Eyed Peas retentit, les deux jeunes femmes la reconnaissent d'emblée. Elles filent à toute allure vers le foulard pour émettre leur réponse, mais Kamila, abasourdie, l'effleure sans pour autant le saisir. Laura profite de l'inadvertance de sa rivale pour s'emparer du bout de tissu ; elle donne la bonne réponse. Kamila ne le supporte pas, ce n'est pas juste, elle était la première à toucher le foulard. Mais les règles imposées par La Voix sont claires, il faut brandir l'étoffe de couleur jaune pour exprimer son idée. La jolie Marseillaise fulmine, elle n'aime pas l'échec. Elle fait alors comprendre son mécontentement en boudant telle une petite fille. Noré tente de la dérider mais rien n'y fait, la victoire et rien que la victoire ne compte Kamila.

>> À (re)voir : Kamila inconsolable suite au départ de Jordan. Regardez !