Secret Story 11 : Kamila va-t-elle buzzé le (faux) secret de Laura et Alain?

Par | Ecrit pour TF1 |

Moins de quatre jours après le lancement de la mission "ex", Laura et Alain sont à deux doigts d'atteindre l'objectif. Kamila est prête à aller buzzer.

Tout semble se déroulement parfaitement pour Laura et Alain qui sont en mission "ex" depuis l'Hebdomadaire du jeudi 21 septembre. Malgré les petits couacs, comme les indices sur le secret de Laura ou l'insistance un peu lourdingue de Bryan, les Habitants semblent se laisser convaincre que les deux Etudiants sont bien des anciens amants. Pour Barbara et Kamila, c'est même l'un des principaux sujets de conversations. Quand elles discutent des éléments à leur disposition, elles parviennent même à trouver un deuxième niveau de lecture à la chanson de "Lorie", pouvant ainsi coller au faux secret d'Alain et Laura. Et puis, Kamila se demande pourquoi Laura voit des couples partout, pourquoi elle pense que Charlène est en couple ou que Noré est en couple. Selon elle, ça cache quelque chose.

Kamila se pose la question de savoir si elle va buzzer ou pas. Cela fait plusieurs jours qu'elle s'interroge, hésite, se rétracte ou va prendre des conseils auprès des autres Habitants de la Maison des Secrets. Bryan et Noré lui ont déjà dit de le faire. Barbara confirme les soupçons et les doutes que la jeune femme peut avoir. Même Laura, en tentant de la détourner, la pousse à y aller. Ce n'est donc qu'une question d'heures avant que Kamila déclenche le buzzer et permettre à Alain et Laura de gagner leur mission secrète. Avec brio.