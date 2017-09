Secret Story 11 : Kamila voit rouge !

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Oops, he did it again. Alors que Kamila a fait comprendre à Noré qu'elle n'aimait pas son rapprochement avec Lydia, le Marseillais ne s'est pas privé de complimenter sa camarade pendant la Soirée Confidences. Et cette 'confidence' pourrait lui coûter cher !