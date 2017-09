Secret Story 11 : L'amour est dans l'air dans la Maison des Secrets !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Julie et Tanya profitent de la Soirée des Nominés pour respectivement déclarer leur flamme à Charles et Alain.

Les Habitants ont vécu ce mercredi 13 septembre leur deuxième Soirée des Nominés au sein du Campus. Une soirée spéciale qui permet à chaque candidat de montrer son affection et sa tendresse à l'égard des deux personnes en danger. Et justement, cette semaine, c'est Charles et Alain qui ont été choisis par les filles pour s'affronter dans le sas.





Pour Julie, cette annonce s'annonce particulièrement éprouvante puisqu'elle risque de perdre sa moitié, Charles. En guise d'au revoir et pour lui prouver son amour, elle se lance dans un poème très révélateur de ses sentiments : "Depuis le début, je ne fais que contempler ton visage marqué. Dans l'azur de tes yeux bleus, je m'abandonne. (…) Nous dansons cette valse de saison et je ne peux penser à la fin de cette unisson. (…) Je pense au temps et ses leçons, tes paupières et puis ta bouche, tout est fait pour que nous y allions et je suis de moins en moins farouche."







Quand vient le tour de Tanya de faire l'éloge de sa panthère noire, la température grimpe d'un coup. La doyenne se lance dans une prose en vers libre : "Alain, ma panthère noire, aura-t-il fallu cette secrète histoire pour que je découvre enfin mon mystérieux reflet masculin. (…) Derrière une musculature impressionnante et des tatouages picturaux et révélateurs se cache un homme sensible et profond. Alain, si tu devais partir demain, la féline se sentirait orpheline." Un poème qui ne laisse visiblement pas Alain insensible : "Ma meilleure réponse, c'est l'action !", lance-t-il avant d'embrasser fougueusement Tanya et laissant ainsi les autres candidats perplexes...





