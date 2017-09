Secret Story 11 - L’art de la rupture (musclée) selon Tanya

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Après le rapprochement, c'est l'heure de la rupture : Tanya et Alain ont trois jours pour faire croire à une énorme dispute. Et la panthère a un plan très précis pour la marche à suivre.

Après la mission « faire croire à une idylle », Tanya et Alain doivent faire croire à une rupture. En effet, lors du prime de jeudi soir, La Voix a expressément fait savoir aux deux faux tourtereaux qu’ils ont trois jours pour rompre. À peine mis au courant, la doyenne de la Maison des Secrets a déjà les neurones qui surchauffent. Elle a une idée très précise de quoi faire pour simuler une belle et grosse dispute entre les deux. Le motif ? Barbara. Évidemment, la tigresse et la panthère se disputent les faveurs du bel hidalgo du campus des secrets. Barbara est la raison toute désignée pour Tanya de la grosse altercation à venir ? La marche à suivre ? Là encore, c’est la panthère qui est à la manœuvre.



Elle promet de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Elle promet que ce ne sera pas très beau. Qu’elle va certainement l’insulter, dire des choses blessantes. Elle prévient Alain, « je ne vais pas t’épargner ». Le jeune homme le sait et espère justement qu’elle joue le rôle à fond et que tous les coups sont permis, et même préférable s’ils sont en dessous de la ceinture. Il lui demande même si elle va lui faire un « fuck » comme seule elle a le secret. Tanya prévient : « J’ai un côté tasse à thé, mais je peux jurer comme un charretier et je peux sortir des insultes pas piquées des hannetons ». Le faux couple à trois jours pour simuler cette rupture. Ça promet !