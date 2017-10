Secret Story 11 : l'effet surprenant de Barbara sur Jordan

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Le charme de Barbara ne laisse personne indifférent. Après avoir tapé dans l'oeil d'Alain, la jeune femme fait désormais tourner la tête de Jordan qu'elle a déjà éconduit à plusieurs reprises. Mais une mission de La Voix est venue tout changer. Pour remporter une immunité, Barbara a quelques jours pour faire croire à Jordan que des sentiments sont en train de naître chez elle. Sa mission sera réussie s'il la croit. Loin de se douter de la mission de Barbara, Jordan est sur son petit nuage depuis qu'il s'est rapproché de la jeune femme. Et ça se voit. Selon certains habitants du Campus des Secrets de Secret Story 11, son comportement a d'ailleurs changé depuis quelques jours. "Le moment où tu t'es écroulé, quand tu t'es relevé tu n'étais plus le même", lance en plaisantant Noré.

Mais la discussion redevient rapidement très sérieuse. Noré et Benoît reprochent en effet à Jordan de ne plus être aussi présent qu'auparavant. "Tu n'es pas proche, tu es emboîté avec Barbara. On ne va pas te faire une crise de jalousie mais...", confie Noré en soulignant le fait que Jordan ne partage plus ses soirées avec eux. Alors que ce dernier essaye de se défendre tant bien que mal, le mari de Kamila réplique : "Si tu ne veux pas qu'on te le dise, non t'as pas changé". "Mais si tu croise Jordan, dis-lui qu'il peut passer nous dire bonjour en bas dans la chambre, poursuit-il. Depuis que tu t'es rapproché de Barbara tu es différent. Quand elle t'enlève un peu les chaînes vient nous voir." "Franchement on t'aimait bien", conclut taquin Benoît.

La jalousie de ses amis n'est pas le seul problème que doit affronter Jordan. Ce dernier est dans le viseur de certains candidats de Secret Story 11 qui enquêtent sans relâche sur son secret. Noré pense avoir mis la main sur ce que cache le jeune homme. Pour lui, le nouveau complice de Barbara est "l'ange gardien de la maison".

