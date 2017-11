Secret Story 11 : l'entrée de Marie, le secret d'Alain... les cinq temps forts du prime d'Halloween

Par SB | Ecrit pour TF1 |

La crise de panique de Barbara

Dès l'entame de l'émission, la Voix propose de mettre Barbara face à ses peurs. Pour sauver trois indices sur son secret, elle doit récupérer trois billes dans des trois jarres mystères. Dedans, il y a des vers, des têtes de poissons ou encore des haricots mélangés à du liquide vaisselle. Barbara ne le sait pas, et c'est une véritable crise d'hystérie et de peur panique que va traverser la jolie blonde. Terrifiée, elle ne pourra pas récupérer les trois billes.

L'entrée de Marie dans la Maison des Secrets

Après deux mois loin l'une de l'autre, Marie et Laura se retrouvent enfin dans la Maison des Secrets. Mais, elles doivent faire en sorte de s'ignorer, pire, de se détester dans le but de piéger le reste des habitants : la jolie blonde doit faire croire que son but est de prendre la place de l'un des candidats. L'entrée de Marie a été plus que grandiose, puisque dès son arrivée elle a distribué des gommettes rouges et vertes pour faire savoir quelles personnes elle aimerait affronter dans le sas.

La révélation des ex-fausses-chéries

Elles avaient une semaine pour tendre un piège à l'un des habitants de la Maison des Secrets. Barbara et Shirley devait faire croire qu'elles étaient exs et que c'était le secret de Shirley. Les deux filles ont ciblé Jordan qui est tombé dans le panneau. C'était bien entendu une mission et une nouvelle fois, Barbara s'est jouée de Jordan.





Alain révèle son secret

Laura et Barbara sont sur la bonne piste. Alain est en effet connu dans un pays étranger puisque son secret est : je suis une star de la télé-réalité. Le bel hidalgo a participé à la version espagnole de Secret Story. L'occasion pour Christophe Beaugrand de dévoiler quelques images de son passage dans l'émission. Spoiler : C'était caliente.

L'élimination de Benjamin

Il était nominé face à Benoit, Shirley et Jordan. Malheureusement, l'ex de Barbara n'a pas su convaincre le public de le sauver. Après trois semaines d'aventure, le beau brun quitte la maison des secrets.