Secret Story 11 : l'ex petite amie de Charles attaque Julie : “ Tu es trop collée !”

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La Voix n'en a pas fini avec Julie et Charles ce soir ! En effet, elle a préparé une petite surprise à Julie qui a pu avoir une conversation avec Naya. Cette jolie brune a, elle aussi, eu une relation avec l'étudiant du Campus il y a déjà quelque temps. Il ne s'agissait de rien de serieux, plutôt une amourette, mais Naya semble tout de même bien connaître Charles et elle est bien décidée à donner son avis...Son but ? Conseiller la Parisienne et lui faire “ouvrir les yeux” sur sa relation.



“Tu es un peu trop collée”



Une fois dans le Sas, la jolie Naya ne mâche pas ses mots : “Je ne suis pas venue pur qu'on se fight mais pour dire des verités. (…) Quand je l'ai connu c'était un mec pétillant et là je ne le reconnais pas”. Julie est sous le choc, elle tente d'expliquer que dans la Maison des Secrets, le fait de vivre ensemble fait que les choses vont beaucoup plus vite : “Je suis pas folle non plus, je ne m'emballe pas pour rien”. Mais quoi qu'elle dise, rien n'y fait, Naya est catégorique : “ Tu es trop collée, il faut que tu le laisses vivre un peu”. Une conversation sous tension, qui n'a pas vraiment donné le sourire à Julie.