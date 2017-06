Secret Story 11 : L’impressionnante transformation d’Alexia Mori depuis son accouchement !

Par | Ecrit pour TF1 |

Mais quel est le secret d’Alexia Mori ? En quelques jours à peine, la candidate de Secret Story 7 a déjà perdu une grande partie de son poids de grossesse. Elle l’a d’ailleurs prouvé en postant un montage photo avant/après sur les réseaux sociaux. L’occasion de montrer à tous le résultat de ses 14 kilos perdus en deux petites semaines à peine !

"Difficile pour moi de vous montrer cela ! Mais c'est la réalité et beaucoup se font pas mal d'idées sur l'après accouchement ! Photo de gauche à J+3 / photo de droite à J+15 aujourd'hui ! J'ai à ce jour perdu 14 kilos ! Il me reste encore 3 kilos Pour arriver à mon poids avant grossesse 58 kilos. Bien évidemment, j'ai perdu mes muscles donc je vais devoir travailler tout cela une fois la rééducation du périnée faite !", affirme-t-elle. Précisant avoir "pris du gras" pendant 9 mois, elle confie "ne pas avoir honte de son corps." "C’est lui qui m’a permis de donner la vie de la plus belle des merveilles", écrit-elle.

Très proche de ses fans, Alexia Mori leur dévoile jour après jour son nouveau quotidien de maman. Expliquant sa décision de poster ce montage photo mettant en lumière son changement physique, elle affirme ainsi : "Si je vous montre ça c'est surtout pour vous montrer mon évolution et aussi pour vous préparer mentalement à me suivre dans la reprise du sport !! Un projet est en cours et j'ai hâte de partager cela bientôt avec vous !"