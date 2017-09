Secret Story 11 : Charlène craque...

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Pour préserver son secret, Charlène doit rester le plus loin possible de Benoît. Une situation qu'elle vit d'autant plus mal qu'elle voit son compagnon se rapprocher dangereusement de Barbara. Et alors qu'elle est en plein doute, son amoureux tente de la rassurer. Mais cette dernière ne peut retenir ses larmes.

A quoi joue Benoît ? C'est la question qui obsède Charlène ces derniers temps. Alors qu’il a reçu pour mission de se rapprocher de Kamila pour aider les deux couples de la Maison à préserver leur secret, ce dernier a préféré jeter son dévolu sur Barbara. Un comportement pour le moins étrange que sa véritable compagne a vraiment du mal à comprendre.



En proie au doute, la belle Charlène voit la confiance qu'elle avait en Benoît, peu à peu, vaciller. La jeune femme qui est en couple avec son amoureux depuis trois ans, est d'autant plus perdue que Benoît se montre plutôt avare en ce qui concerne les marques d'affection à son égard, alors qu'elle voit Kamila et Noré multiplier les bisous et les câlins dès qu'ils en ont l'occasion.



Complètement désespérée, la jeune femme perd pied et déprime. Alerté par Kamila, Benoît entreprend alors de rassurer sa dulcinée quant à ses sentiments. « Mon bébé d'amour, (...) tu sais que je t'aime à la folie. Tout ce que tu as pu entendre, tu sais bien que c'était lié à toute la mission. (…) C'est toi l'élue de mon coeur depuis le début. C'est toi que j'aime et ça ne changera jamais ! », déclare alors le jeune homme. Triste et émue à la fois, Charlène fond alors en larmes et demande à son compagnon de l'embrasser.



Voyant que sa compagne reste fébrile malgré ses mots d'amour, Benoît promet alors à Charlène de la retrouver un peu plus tard pour passer un peu de temps avec elle.

Découvrez le moment où Charlène fond en larmes :