Secret Story 11 : Lassée d'Alain, Barbara est passée à autre chose

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La relation entre Barbara et Alain depuis le début de Secret Story 11 n'est qu'un long rendez-vous manqué. Entre missions, jalousies et disputes : les deux candidats ne sont jamais arrivés à se trouver. Et il semblerait que ce petit jeu n'amuse plus du tout Barbara, qui a décidé de passer à autre chose.

Fuis-mois je te suis… Enfin, jusqu'à un certain point ! Si Barbara semblait appliquer cette maxime amoureuse à la lettre, elle a désormais atteint un point de non retour. Dès son entrée dans la Maison des Secrets, la jolie blonde a eu un énorme coup de coeur pour Alain et son physique de bel hidalgo. Et elle a un temps cru ses sentiments partagés. Mais, pris dans sa mission avec Tanya, Alain a dû délaisser Barbara, qui lui en a beaucoup voulu. Le petit coeur de Barbara s'était pourtant remis à battre la chamade quand Alain est revenu vers elle après sa fausse rupture avec sa panthère. La jolie blonde y a même vraiment cru après la révélation de la mission de Tanya et d'Alain, avant de déchanter.



Lassée des atermoiements d'Alain, Barbara a décidé de passer à autre chose. Elle ne comprend tout simplement pas le jeune homme. Il lui fait des compliments puis il l'évite. Que cherche-t-il réellement ? Ce petit jeu ne l'amuse en fait plus du tout. La jeune femme confie d'ailleurs à Kamila que plus elle apprend à connaître Alain, moins le garçon lui plaît. Elle se rend aujourd'hui compte qu'elle ne pourrait pas être avec lui. Barbara se demande même si elle en a vraiment eu envie. Peut-être a-t-elle confondu un simple besoin d'affection avec un gros crush ? En tout cas, c'est fini, elle ne courra plus après Alain. Elle a même décidé de ne plus le calculer, même si bizarrement c'est Alain qui la cherche désormais.

Barbara est-elle réellement passée à autre chose ou Alain a-t-il encore ses chances ?