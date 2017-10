Secret story 11 : Laura a-t-elle trouvé le secret de Benoît et Charlène ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de Secret Story 11, Laura fait beaucoup parler d’elle. Avec son fort caractère et son joli minois, la jeune femme ne se laisse pas marcher sur les pieds. Déterminée et prête à tout pour accéder à la finale, elle s’avère être une rivale de taille pour les autres habitants. Il faut dire que la belle est aussi une enquêtrice de choc. En effet, elle a trouvé le secret de Kamila et Noré. Et s’apprête même à démasquer un autre habitant du Campus des secrets.

Cette fois-ci, la redoutable Laura est sur la piste d’un autre secret. Après la soirée des nominés, Barbara et Laura poursuivent leurs investigations et se concentrent toujours sur le secret de Benoît. Pour les jeunes femmes, l’habitant est lié au secret de Kamila et Noré. Mettant en commun les différents indices qu'elles ont eu à son sujet, elles se mettent à envisager qu'il puisse être en couple avec une autre habitante de la Maison des secrets, Charlène. Incroyable, elles ont prononcé l’intitulé exact de son secret. Mais alors est-ce que Laura va buzzer ce secret ? Et surtout va-t-elle confirmer ce buzz ? Une chose est sûre, la jeune femme est sur la bonne piste… Affaire à suivre !

