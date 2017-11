Secret Story 11 : Laura et Alain, bientôt une demande en mariage ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La love story entre Laura et Alain semble se renforcer de jour en jour, et les tourteaux n'hésitent à dévoiler les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre. Et si le mariage n'est pas encore au programme, Alain, missionné par la Voix, doit faire croire à sa petite-amie qu'il y songe très sérieusement.

La voix a proposé une mission ultra périlleuse à Alain : celui-ci devra faire croire à Laura tout au long de cette semaine qu'il est tellement amoureux d'elle qu'il songe même à l'épouser. Evidemment, ce dernier n'a pas hésité une seule seconde avant d'accepter, entre deux fous rires. Il ne lui reste donc plus qu'à préparer une stratégie pour que Laura tombe dans son piège... et il a du pain sur la planche, car si la jolie brune est totalement in love de son bel Alain, elle ne manque pas de discernement et risque de voir clair à travers son jeu. Réussira-t-il à lui faire croire l'impossible ? Seul l'avenir nous le dira.



Depuis que Laura a fait son grand retour dans la Maison, la relation qu'elle entretient avec Alain est de plus en plus forte. D'ordinaire pudique sur ses sentiments, la jolie brune s'est récemment livrée à lui dans une déclaration très touchante : "J'ai pu voir que tu étais avec moi, que tu m'as soutenue et pour moi c'est beaucoup. Tu as été comme j'avais envie que tu sois. Tu es l'homme que je recherche, donc jetais super contente... clairement je me suis rendue compte que j'avais de gros sentiments pour toi. J'ai énormément de sentiments pour toi et j'ai détesté de te voir comme ça et j'en ai beaucoup souffert. ". Une séquence très émouvante à retrouver dans le player ci-dessus.