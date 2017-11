Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En froid depuis quelques jours, Laura et Alain semblaient irréconciliables. Mais c'était sans compter sur la persévérance d'Alain qui a tout fait pour récupérer sa belle…

Laura peut avoir la dent dure contre les gens qui ont osé trahir sa confiance. Barbara le découvre depuis quelques jours à ses dépens. Mais Alain n'est pas en reste. Le jeune homme qui filait le parfait amour avec sa dulcinée depuis quelques semaines a failli tout perdre.



Après l'Hebdo spéciale Halloween de mercredi 1er novembre, Laura a surpris Alain en train de danser avec Charlène. Un comportement qui n'est pas passé, mais alors pas du tout, auprès de Laura. Très à cheval sur ses principes, la jolie brune n'a pas supporté de voir celui qu'elle considérait comme son petit ami s'amuser aussi près de la jolie blonde. Mais en plus de cette petite danse, c'est surtout la réaction de son compagnon pris en flagrant délit qu'elle a eu du mal à digérer. En effet, quand Laura a voulu s'expliquer avec Alain, ce dernier est vite monté dans les tours, proférant des mots très durs à l'égard de sa camarade.



Dès lors, les deux amoureux ont eu beaucoup de mal à se parler, chacun préférant camper sur ses positions. Pourtant, Alain a bien tenté de revenir vers sa camarade. Même s'il considérait n'avoir rien à se reprocher vis-à-vis de Charlène, il a reconnu avoir été un peu loin lors de l'explication avec Laura. Très attaché à la jeune femme, il n'a pas hésité à lui ouvrir son coeur. Il lui a ainsi avoué qu'il était en train de tomber amoureux d'elle. Mais bien trop têtue, Laura n'a rien voulu savoir, paraissant fermer définitivement son coeur à Alain. Enfin dans un premier temps…



En effet, dans la soirée, Charlène, Noré, Laura et Alain ont, chacun son tour, dû faire face à Marie pour tenter de défendre leur place au sein de l'aventure. Mais en plus de plaider sa cause, Alain s'est également fait l'avocat de Laura. Des mots sincères qui semblent l'avoir beaucoup touchée. Alors qu'ils se retrouvent en tête-à-tête sous la pergola, Laura décide donc de remercier son amoureux par un doux baiser.

