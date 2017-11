Secret Story 11 – Laura et Alain, le câlin de la réconciliation ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

On pensait tout espoir de réconciliation entre Laura et Alain perdu après la série de clashs qui a opposé les anciens amoureux. Mais les deux jeunes gens semblent ne pas pouvoir rester fâchés. Laura et Alain finissent toujours par revenir l'un vers l'autre… et surtout dans les bras l'un de l'autre.

Décidément, Laura et Alain savent comment nous donner des palpitations. Leurs histoires de coeur ont le don de faire battre le nôtre ou de l'arrêter à chacune de leur dispute. Et depuis quelques jours, des disputes il y en a ! Après une lune de miel de deux semaines, pendant lesquelles les deux amoureux s'affichaient chaque jour plus in love, l'histoire du couple a pris un virage fatal. Enervée qu'Alain danse avec Charlène, Laura s'en est pris à son petit ami. Une petite crise qui a pris de grosses proportions et provoqué la rupture du couple. Pourtant, très vite, un espoir de réconciliation est né. Amoureux de Laura, Alain a tout de suite essayé de la reconquérir et la candidate ne semblait pas insensible au charme du bel hidalgo. On y croyait très fort ! Mais comme dans des montagnes russes, on est vite redescendus. Car un nouveau clash a éclaté entre les deux ex. Le clash de trop...



Tout est parti d'une petite taquinerie de Marie. Dans le cadre de la grande supercherie de la Voix, la meilleure amie de Laura a piqué Alain sur son histoire d'amour avec la belle brune. Sauf que la fausse critique de Marie s'est transformée en vrai clash entre Laura et Alain. Une méchante dispute qui a laissé Alain triste et perdu. Lassé de se faire attaquer constamment par Laura, le garçon a pris une décision radicale. Finies les tentatives de reconquête, Alain a décidé de tirer un trait sur son couple et de passer à autre chose. Sauf que son coeur ne semble pas être d'accord. Tout comme celui de Laura. La belle brune a beau s'énerver contre le candidat, elle revient toujours vers lui. Alors qu'on les pensait cette fois définitivement fâchés, les ex amoureux se sont donc une nouvelle fois retrouvés, scellant leur réconciliation par un câlin.



Certes, Laura et Alain n'ont pas décidé de se remettre en couple mais l'espoir renaît toutefois... Ouf !