Secret Story 11 : Laura et Alain toujours aussi amoureux en Espagne !

Laura et Alain ont marqué l’histoire de Secret Story 11 par leur histoire d’amour passionnée. Toujours aussi fous l’un de l’autre plus d'un mois après la fin du jeu, ils se sont installés en Espagne.

A peine sortis de la Maison des Secrets, Alain et Laura n’ont pas caché leur volonté d’emménager ensemble le plus tôt possible. Chose dite, chose faite puisque les deux candidats de télé-réalité ont pris la direction de Valence quelques semaines après la fin de l’émission. Une ville pas choisie au hasard puisque le beau gosse aurait déjà un appartement là-bas. Les tourtereaux y auraient notamment célébré le Nouvel An.

Très actifs sur les réseaux sociaux, Alain et Laura partagent régulièrement avec leurs fans des clichés de leur vida loca. Le jeune homme, dont le secret était "je suis une star de la télévision à l’étranger", a récemment posté une photo romantique avec sa belle pris à Valencia ou le couple s’embrasse éperdument : "Une photo qui parle d’elle-même… Bonne semaine à tous", inscrit-il en légende. De son côté, la tornade brune qui a marqué les esprits par son caractère fougueux et qui s’est hissée jusqu’en finale de l’aventure, préfère miser sur des photos la montrant seule dans les rues espagnoles. Hier encore, elle souhaitait une bonne rentrée à tous les jeunes gens qui la suivent : "Bonne semaine à tous. Immense courage pour la reprise des cours ou du travail, motivation on lâche rien". Décidément, depuis la fin de Secret Story 11, Alain et Laura ne se quittent plus et continuent leur belle histoire en dehors des caméras.









