Secret Story 11 : Laura et Alain en couple, c'est officiel

On l'attendait, il est enfin arrivé : le baiser entre Alain et Laura. Devant leurs camarades, ils officialisent leurs sentiments une bonne fois pour toutes.

Le temps est à l'amour dans la Maison des Secrets. Alain et Laura ont passé la seconde, ils ont échangé un baiser des plus sensuels dans la chambre du haut. Ils avouent très vite ce petit moment intime à Barbara. Cette dernière, ravie d'apprendre la nouvelle, saute de joie. Lorsqu'ils s'embrassent devant elle, la pétillante jeune femme, qui est nominée cette semaine face à Kamila et Cassandre, observe la scène avec joie et gaieté. Elle en était persuadée, ces deux-là étaient faits pour finir ensemble. Elle les y a d'ailleurs poussés.

Alors qu'ils viennent de finir leur dîner, avant que la rumeur ne se répande sans pour autant la maîtriser, Alain et Laura décident d'officialiser leur relation amoureuse. Comment ? En se bécotant hâtivement devant leurs camarades. À cet instant, Jordan félicite le dernier couple en date de Secret Story 11 en manifestant des cris de bonheur. Noré arrête net ce qu'il était en train de faire tellement le geste de Laura et Alain était inattendu et spontané. Benoît, quant à lui, reste interloqué quelques secondes avant d'esquisser un sourire approbateur. Un nouveau couple est né !

Entre amour et haine, la frontière est plus que jamais ténue. En effet, cela fait huit semaines maintenant que Laura et Alain cohabitent ensemble. Leur relation avait si mal commencé qu'il était impossible de penser à un début d'idylle entre la brune au tempérament volcanique et le beau gosse à la denture ultra bright. Comme quoi, il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton eau.

