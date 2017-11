Secret Story 11 – Laura et Alain de nouveau très proches

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Après une séparation brutale, les choses semblent s'apaiser entre Laura et Alain. Grâce à Marie, qui a poussé sa meilleure amie à être moins intransigeante, Laura donne une seconde chance à Alain. Et si l'heure de la réconciliation n'a pas encore sonné, les deux ex tourtereaux s'affichent de nouveau très proches.

Laura et Alain se sont-ils séparés trop vite ? Après leur première dispute, Laura a pris une décision radicale en mettant fin à leur jolie idylle. Persuadée qu'Alain et elle étaient bien trop différents, Laura s'est en effet convaincue que leur histoire d'amour n'avait aucun futur. Mais n'a-t-elle pas été trop intransigeante ? C'est que que semble penser Marie. De la Tour de Contrôle où elle observe les candidats de Secret Story 11, la nouvelle Etudiante du Campus des Secrets a remarqué que Laura et Alain étaient revenus l'un vers l'autre. Un premier pas vers la réconciliation ? Marie profite en tout cas d'une visite de sa meilleure amie pour tenter de la convaincre de donner une seconde chance à Alain. Elle lui explique quele bel hidalgo n'a jamais eu un comportement inapproprié ou ambigu avec les autres filles de la Maison. Marie en est sûre, Alain est sincère avec Laura. C'est même l'une des seules personnes dans l'aventure sur qui son amie peu vraiment compter.



Les paroles de Marie ont-elles fait leur petit effet sur Laura ? Il semble bien. La jeune femme se montre de moins en moins farouche avec Alain. Surtout que, même séparé de sa belle, le candidat est toujours là pour elle quand cette dernière en a besoin. Pour convaincre les Habitants que Marie veut éjecter Laura de la Maison des Secrets, les deux amies ont simulé un énorme clash. Voyant Laura très énervée par cette dispute, Alain, qui ne soupçonne absolument pas que tout cela est de la comédie, vole immédiatement à son secours. Le bel hidalgo tente de calmer Laura. Il ne veut absolument pas qu'elle se prenne la tête avec Marie car il détesterait qu'elle se retrouve dans le sas face à la nouvelle. Même s'ils ne sont plus ensemble, il craint de perdre Laura. Voyant la belle brune toute chamboulée, Alain la prend ensuite dans ses bras pour la réconforter.



La réconciliation semble de plus en plus proche pour Laura et Alain...