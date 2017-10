Secret Story 11 - Laura et Alain de plus en plus proches

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain s'entendent à merveille ! Et c'est assez surprenant eu égard à leur début d'aventure pour le moins mouvementé. En effet, ils ne pouvaient absolument pas se voir il y a de cela quelques semaines. Dès lors qu'ils se croisaient, les punchlines fusaient de part et d'autre. Alain avait d'ailleurs vivement critiqué les lèvres de Laura qu'il assimilait à un Zodiac – sympa ! Mais dorénavant les embrouilles se conjuguent au passé, les rancœurs sont oubliées. La raison ? Une mission exceptionnelle que La Voix leur a confiée et qu'ils ont réussie avec panache et subtilité – Alain et Laura devaient se faire buzzer comme étant des ex. Ainsi, depuis, des liens se sont créés, une nouvelle dynamique s'est installée et, cerise sur le gâteau, les deux protagonistes partagent la même chambre ; celle du haut où ils dorment à quelques centimètres l'un de l'autre.

Et c'est à cet endroit précis que le beau gosse à la denture ultra bright multiplie les éloges par-devers Laura, qui, bien que gênée, les accepte tout de même. « Tu as démontré que derrière la grosse gueule il y a un petit cœur qui bat et moi, c'est ça qui me plaît ! » avoue Alain dans un élan de sincérité. Avant de préciser son propos. « Quand tu gueules, tu me saoules ! » Une confession faisant sourire la brune au tempérament volcanique. Elle affirme néanmoins qu'elle continuera en ce sens, mais « toujours avec le cœur ». Sacrée Laura !



>> À (re)voir : le moment privilégié et affectueux qu'ont partagé Alain et Laura sur la terrasse. La séquence est juste ci-dessous, regardez !