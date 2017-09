Secret Story 11 : Laura et Alain, experts en clashs

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain prennent leur mission très à cœur. Ils doivent faire croire à l'ensemble des Etudiants du Campus des Secrets qu'ils sont des ex. Et pour le moment, les Habitants tombent dans le piège à cause des clashs sur mesure de Laura et Alain.

Laura et Alain ne s'apprécient guère mais ils doivent travailler ensemble. En effet, la Voix a confié aux deux Habitants une mission exceptionnelle : ils doivent faire croire à l'ensemble des Habitants qu'ils sont des ex. Et à peine le feu vert lancé que les deux Etudiants ont accordé leurs violons et se sont mis sur la même page. Ils vont continuer exactement comme ils ont commencé leur aventure : en se clashant. Ils n'ont pas attendu la mission pour s'envoyer des pics bien sentis et des vacheries au visage. La différence désormais c'est que l'ancien faux amoureux de Tanya va devoir faire croire qu'il connait Laura depuis un moment et que s'il ne la supporte pas, c'est parce que c'est son ex.

Dès le lendemain de l'annonce de la mission, Laura et Alain ont mis leur plan à exécution. Un clash un peu idiot au sujet de la douche. Dans un coin, à l'abri des regards, ils s'accordent pour qu'Alain se rende sous la douche, elle arrivera quelques minutes plus tard dans la salle de bain et piquera une crise prétextant qu'il lui a pris sa place. Ni une ni deux, les voilà qu'ils suivent le plan et les cris sont plus vrais que nature. Les autres Habitants regardent les deux faux ex s'écharper, à la fois amusés et médusés. Une des candidats lance même "ça suffit les ex". Alain et Laura ne pouvaient pas rêver mieux. Regardez plutôt :