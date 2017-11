Secret Story 11 – Laura et Alain ne peuvent plus se passer l'un de l'autre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain auront tout gagné dans Secret Story 11… ou tout du moins l'amour (pour le jeu, il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir s'ils auront aussi décroché le gros lot). Et pourtant, entre les deux candidats, ce n'était vraiment pas gagné. Avec leurs caractères totalement opposés, Laura et Alain ont en effet commencé par se détester, nous offrant même quelques jolis clashs… et une réplique (le Zodiac) qui restera à jamais dans nos mémoires ! Mais on le sait, les opposés s'attirent. Les deux jeunes gens ont donc fini assez rapidement par se rapprocher… mais attention en tout bien tout honneur. Ils n'étaient qu'amis ! C'est en tout cas ce que ne cessait de répéter la brune volcanique. Car Laura et Alain ont mis longtemps à admettre qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre et à sauter le pas. Et même là, ça n'a pas toujours été rose, une soudaine rupture venant rapidement mettre fin à leur histoire bourgeonnante.



Mais tout a changé depuis le petit séjour de Laura en Tour de Contrôle. Le départ de sa belle a en effet profondément affecté Alain et lui a fait réalisé qu'il était amoureux. De son côté, les larmes du jeune homme ont rassuré Laura, qui a compris que son petit ami tenait vraiment à elle et qu'elle l'aimait aussi. De nouveau réunis dans la Maison des Secrets, les deux tourtereaux se sont immédiatement déclarés leur amour. Et depuis, ils roucoulent, multipliant les danses caliente, les baisers langoureux et les promesses de toujours s'aimer. Car Laura et Alain ont déjà commencé à réfléchir à leur futur, qu'ils n'envisagent pas l'un sans l'autre. Alain avait déjà affirmé vouloir emménager avec sa belle après la fin de Secret Story 11 et il semblerait que les choses avancent bien. Car Laura elle aussi est prête à s'installer avec son bel hidalgo. D'ailleurs, c'est réglé, la déco de leur futur appart, c'est elle qui s'en occupera.