Secret Story 11 : Laura et Alain, le nouveau faux couple !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story 11, il faut plus que jamais se méfier des apparences. Si certaines situations peuvent paraître énormes et inconcevables dans la vie de tous les jours, elles peuvent sonner vraies au sein de la Maison des Secrets. À l'image de la potentielle histoire que Laura et Alain auraient vécue avant d'intégrer l'aventure. En effet, le bel Hidalgo et la jolie brune, qui ne cessaient de se lancer des piques lorsque l'occasion s'y prêtait, sont aujourd'hui mandatés par La Voix. Depuis l'Hebdo du jeudi 21 septembre, le duo, aidé de Bryan – son complice –, multiplie les manigances pour berner leurs colocataires. La dernière en date : une véritable crise de – faux – couple qu'ils ont jouée avec justesse dans la salle de bains devant les yeux ébahis de Jordan, caché quelques mètres plus loin.

À cet instant précis, Laura et Alain incarnent avec brio les amants séparés qui ne se supportent plus, l'attitude de l'un envers l'autre est un supplice. L'objet de la discorde n'est autre que les dires de Laura sur le supposé fils d'Alain, des propos qui ne lui auraient pas plu. Commence dès lors une pièce de théâtre à laquelle Jordan croit dur comme fer. Quelques minutes plus tard, tel un enfant qui n'aurait jamais dû assister à l'esclandre, il ira répéter ce qu'il a entendu à Kamila, sa figure maternelle dans Secret Story 11. Cette dernière en est maintenant sûre, Laura et Alain ont été en couple. Ce que lui a rapporté Jordan est raccord avec ce qu'elle pensait. Va-t-elle les buzzer pour autant ? Réponse très prochainement !

