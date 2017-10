Secret Story 11 : Laura et Alain, et plus si affinités ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Si les candidats sont de plus en plus à fond dans la chasse aux secrets, ces derniers jours, il y a une chose qui les intrigue beaucoup plus : c'est la nature de la relation entre Laura et Alain. Ennemis ? Amis ? Voire un peu plus ? C'est ce secret qu'ils aimeraient percer. Certes, les Habitants ont compris que les deux jeunes gens n'étaient en fait nullement liés dans le jeu mais ils sentent bien que quelque chose se trame entre ces deux-là. Alors que Laura et Alain ne pouvaient pas se voir au début de Secret Story 11, ils se sont beaucoup rapprochés pendant leur mission ex. Depuis, non seulement ils ne se quittent plus, mais il semble y avoir comme une petite étincelle entre eux. Ne sont-ils pas en train de flirter ? Et s'ils avaient craqué l'un pour l'autre ? Certes, il n'y a aucun buzz à la clé, mais les Habitants sont désormais bien décidés à percer le mystère Laura-Alain.



Alors qu'ils sont en train de grignoter dans la cuisine, Noré charrie ainsi Laura avec Alain. Il sent qu'il se passe quelque chose entre les deux candidats et il les verrait bien ensemble. Sauf que les petites allusions du Marseillais n'amusent pas du tout Laura. La jeune femme met tout de suite un stop à Noré : elle s'entend très bien avec Alain et ils s'apprécient beaucoup mais il n'y a rien entre eux. Pour l'instant ? Car les dénégations de Laura ne convainquent pas les Habitants. Il faut dire qu'Alain, qui a entendu toute la conversation, ne semble pas du même avis et le fait savoir. Plus tard, le bel hidalgo confie même à Jordan que Laura et lui ont dormi ensemble. Très chastement, il ne s'est absolument rien passé entre eux, mais ils ont tout de même passé la nuit dans les bras l'un de l'autre. Avant de se séparer au petit matin pour que personne ne les voie.



Et si Laura voulait tout simplement qu'on lui fiche la paix pour vivre son début d'histoire tranquillement ?