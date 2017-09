Secret Story 11 : Laura et Alain prennent leur mission très à cœur

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain ont une mission en commun. Ils doivent faire croire qu’ils sont des ex. Depuis quelques jours, ils prennent cette mission très à cœur…

Lors du prime de jeudi dernier, La Voix a lancé une mission aux deux meilleurs ennemis du Campus des Secrets... Laura et Alain ont une semaine pour se faire buzzer : "nous sommes des ex". S'ils arrivent à se faire buzzer par un Habitant sur ce secret, une belle récompense leur est promise. De son côté, Bryan a été désigné par la Voix comme complice des deux faux ex. Si Bryan aime jouer, il est aussi très impulsif et a tendance à en faire un peu trop. Ce qui inquiète Laura et Alain. Ces derniers l'ont déjà mis en garde. Il va falloir y aller doucement pour faire avaler la pilule aux habitants.

Depuis quelques jours, Laura et Alain tentent de mettre en place un plan et d'amorcer leur mensonge. Ainsi, les deux candidats ont commencé par un clash dans la salle de bain dès le matin. Pour semer le doute, Laura s’est énervé : "Alain, tu me casses les oreilles de bon matin", a balancé la jeune femme. Stupéfait, Alain a entré dans le jeu de la candidate. Pour le moment, la mission se passe sans encombre et aucun nuage à l'horizon… Espérons que cela dure !

Découvrez la séquence dans laquelle Alain et Laura se clashent pour les besoins de la mission "nous sommes des ex" :