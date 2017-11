Secret Story 11 – Laura et Alain réconciliés mais bientôt de nouveau séparés ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Après une petite brouille de quelques jours, c'est de nouveau le grand amour entre Laura et Alain. Mais les deux tourtereaux risquent d'être bientôt séparés. En tout cas, c'est ce qu'Alain pense. Le jeune homme est en effet persuadé que Marie va le séparer de sa belle mardi… et il ne le vit pas très bien.

Entre Laura et Alain, c'est reparti pour un tour ! Après avoir roucoulé pendant deux semaines, les deux tourtereaux s'étaient séparés il y a quelques jours. Laura n'avait en effet pas supporté qu'Alain se montre trop proche de Charlène et elle avait donc préféré rompre. Pourtant, très vite, les deux anciens amoureux sont revenus l'un vers l'autre. Alain était toujours là pour réconforter sa belle dès qu'elle en avait besoin et Marie, de son côté, n'a pas hésité à pousser sa meilleure amie dans les bras de son ex. Malgré quelques obstacles, et surtout de très gros clashs, les deux candidats ont fini par se réconcilier. Laura et Alain n'ont pu rester séparés très longtemps. L'amour a été plus fort que leurs petites mésententes et les voilà donc de nouveau en couple. Mais à peine réunis, les amoureux vont peut-être devoir bientôt se dire adieu. Enfin, c'est ce que croit Alain.



Les Habitants sont en effet totalement tombés dans le piège de la Voix et de sa grande supercherie. Ils pensent que Marie, la meilleure amie de Laura qui a intégré la Maison des Secrets jeudi, est venue prendre la place de l'un des candidats. Or Alain en est persuadé, c'est Laura ou lui que Marie va vouloir affronter dans le sas – et donc éliminer – mardi. Le garçon, qui ne se doute absolument pas que tout cela n'est qu'une supercherie, croit dur comme fer qu'il va être très bientôt séparé de sa belle. Et il ne le vit pas très bien. Alors Laura, qui sait que tout cela est faux, fait tout pour lui remonter le moral à coups d'encouragements et de gros bisous.



Comment Alain va-t-il réagir quand il découvrira qu'il s'est fait berner ?