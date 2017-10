Secret Story 11 : Laura et Alain se laissent aller sous le soleil

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Officiellement en couple, Alain et Laura ne se cachent plus. Sous le soleil, ils se laissent aller. Caresses et papouilles se multiplient. C'est mignon !

Alain et Laura sont en couple et c'est officiel. Après la Soirée Confidences qui s'est tenue lundi 23 octobre, les deux Habitants de la Maison des Secrets ont décidé de passer un cap : ils ont échangé un langoureux baiser dans la chambre du haut, loin des regards. Toutefois, proches de Barbara, ils lui ont révélé assez vite ce rapprochement. La jolie Parisienne était enchantée d'apprendre la nouvelle. D'ailleurs, lorsqu'ils se sont embrassés devant elle, elle n'a pu cacher sa joie, sautant à tout-va pour célébrer cette idylle désormais assumée.

Plus tard, Alain et Laura se bécoteront dans la cuisine face à leurs colocataires qui, dans un premier temps, seront étonnés. Une fois le baiser assimilé, ils s'extasieront tous. L'éclosion d'un nouveau couple dans le Campus des Secrets rend fous de joie les Secretistes. Des cris de bonheur seront d'ailleurs entendus ici et là. Félicitations !

Si tout avait mal commencé entre eux deux, force est de constater que les récents évènements prennent une tournure des plus favorables pour Alain et Laura. Aujourd'hui, ils vivent leur amour au grand jour, sans se soucier du jugement des autres. Profitant du soleil éclatant, ils se laissent aller, ils se caressent et imaginent leur vie à la sortie. Leur affection mutuelle crève les yeux, ils se chamaillent gentiment pour mieux se retrouver. Il est donc loin le temps où ils s'écharpaient pour une histoire de punchlines mal placées – on se souvient tous du surnom peu élogieux qu'Alain a affublé aux lèvres pulpeuses de Laura.

