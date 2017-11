Secret Story 11 – Laura et Alain se rapprochent, Barbara et Laura s'éloignent

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Est-ce la fin du trio de la chambre du haut ? Jusqu'ici, Laura, Barbara et Alain se serraient les coudes envers et contre tout (et tous). Mais depuis quelques jours, leur belle amitié a explosé. Si, après de nombreux clashs, Laura et Alain se sont rabibochés, entre Laura et Barbara, rien ne va plus.

Ce n'est pas une bonne semaine pour les clans de la Maison des Secrets ! Alors que les Eagles se déchirent suite à la brouille entre les couples Charlène-Benoît et Kamila-Noré, la joyeuse bande de la chambre du haut n'a elle aussi plus rien de joyeuse. Depuis quelques temps, Barbara, Laura et Alain formaient un trio infernal, un trio prêt à se serrer les coudes pour tenter de contrer les stratégies de l'alliance de la chambre du bas. Mais leur petite bande a tout d'un coup volé en éclats. Et si la séparation entre Laura et Alain a commencé à ébranler leur bonne entente, c'est une brouille entre Laura et Barbara qui a vraiment fait exploser leur trio. En effet, il y a quelques jours, Barbara a gagné un indice sur le secret de Charlène lors d'un jeu, indice qu'elle n'a pas voulu partager avec Laura, ce que son amie ne lui a pas pardonné.



Laura rumine… Elle ne digère toujours pas que Barbara ait voulu la jouer solo dans la chasse aux secrets alors que depuis qu'elles sont amies, elles ont toujours tout partagé, que ce soit leurs indices ou leurs théories. Ce qui la met encore plus hors d'elle, c'est de se dire qu'elle a toujours été là pour Barbara quand cette dernière était au plus mal et avait besoin d'être réconfortée. Et là, elle a l'impression que sa camarade lui a tourné le dos. Toujours énervée, la brune volcanique a donc décidé de ne plus adresser la parole à sa Babou. L'amitié entre les deux jeunes femmes semble ainsi de plus en plus compromise. En revanche, les choses s'arrangent entre Laura et Alain. Si le couple a multiplié les clashs depuis leur séparation, les anciens amoureux sont de nouveau très proches. Alain se montre à l'écoute de sa belle et tente même de la calmer avec un massage.

Bientôt la réconciliation entre Laura et Alain ?