Secret Story 11 : Laura et Alain toujours plus proches !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

La frontière est fine entre l'amour et la haine et ce ne sont pas Alain et Laura qui diront le contraire. Il était compliqué pour eux deux de se trouver ensemble dans la même pièce, si bien qu'ils se clashaient dès qu'ils se croisaient jusqu'à s'affronter lors un concours de punchlines et de grosses attaques sur le physique. Mais voilà, depuis leur mission "ex", ils sont devenus inséparables. Ils se reconnaissent des qualités de fins stratèges et sont aujourd'hui de fidèles alliés. Laura semble même se laisser charmer par le bel Alain, autrefois attiré par la belle et charmante Barbara. Fous rires, échanges de regards, gestes tendres... entre les deux, il y a de l'amour dans l'air.

En soirée, Laura et Alain se tournent beaucoup autour comme mercredi soir. Alors qu'ils se retrouvent seuls dans la cuisine, les deux candidats se laissent aller à des confessions. Laura lui fait même un aveu : elle admire son calme et son caractère posé. Alors la brune volcanique serait-elle tombée sous le charme latin d'Alain ? Si Laura est sauvée ce soir lors du prime, nul doute qu'ils nous réservent d'autres surprises.





A voir : Laura et Alain, flirt nocturne...