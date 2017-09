Secret Story 11 : Laura et Alain, une histoire d'amour possible ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La mission "ex" a effacé toute animosité entre Alain et Laura, si bien que les deux se trouvent beaucoup de points communs. Ils s'apprécient de plus en plus... et si une histoire d'amour était en train de se dessiner.

De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et dans Secret Story, il suffit d'une mission. A leur entrée dans la maison, Laura et Alain ne pouvaient se supporter et la mission "ex" les a rapprochés. Si bien qu'il est possible qu'une histoire d'amour semble se profiler. Et les vacheries ont laissé place à des yeux qui brillent et qui se cherchent, des slows chaloupés et des déclarations au creux de l'oreille.

Les deux ne cessent de se le répéter : ils ont adoré faire cette mission ensemble et se sont d'ailleurs découverts de nombreux points communs. Valeurs, mode de vie. Alain est le type d'homme qui attire Laura. Quant à Laura, elle ressemble énormément à l'ex du bel hidalgo, comme ce dernier lui a confié. Et pour les autres habitants de la Maison des secrets, ça ne loupe pas. S'ils ont cru à la mission "ex", ils ont l'impression que des sentiments sont en train de naître pour ces deux-là.

Alain confie même à Christophe Beaugrand : "il y a eu pas mal de rapprochements, on a appris à se connaître et je pense qu'on peut dire qu'on s'apprécie beaucoup et chaque jour un peu plus". Reste à savoir si cette histoire naissante a une chance. Alain était nominé et il était face à Makao.