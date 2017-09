Secret Story 11 : Laura et Alain, une mission trop facile ?

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain seraient-ils, sans le savoir, un match parfait ? C’est ce que semblent penser les Habitants de la Maison des Secrets. Depuis jeudi soir, ils doivent faire croire à tous qu’ils sont des ex. Et la mission ne pouvait pas se dérouler plus facilement. Dès le début de cette saison, Alain et Laura ne peuvent pas se supporter. Ce qui a déjà mis la puce à l’oreille des Habitants. Alain et Laura n’avaient qu’à attendre et récolter les graines déjà semées avant même que débute la mission. Noré voit des centaines de points communs entre eux. Il arrive même à inventer un passé commun, se basant sur des éléments de leurs histoires respectifs. Pour Laura, "la mission est d’une facilité, on n’a même pas besoin de parler, ils plongent les uns après les autres".

Mais… tout sera trop simple. Et la facilité n’existe pas à Secret Story. Deux problèmes viennent enrailler la machine jusque-là parfaitement huilée.



1. Bryan, le boulet des « EX » ?

Pour les aider dans leur mission, Bryan doit jouer le complice. Le hic, c’est que le jeune homme est un peu fougueux, explosif et aime un peu trop le show. Or, Laura et Alain souhaitent jouer la carte de la discrétion. Mais Bryan en fait des tonnes ce qui embête Alain. « ça va être dur, il ne comprend rien », se lamente le bel hidalgo.



2. Kamila, la super enquêtrice

Laura devait absolument découvrir le secret de Makao pour éviter qu’un indice sur son secret ne soit dévoilé. Elle a fait fausse route et donc un extrait d'une chanson de Lorie était en écoute. A savoir "ma meilleure amie". Ni une ni deux, les Habitants mettent leurs neurones en route. Barbara, Charlène et Kamila se concertent pour partager leur point de vue. Pour Kamila, prête à buzzer, déclare alors que le secret est forcément liée à sa/son meilleur ami : "je pense que ton/ta meilleur.e ami.e est dans la maison", balance alors Kamila à Laura.