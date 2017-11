Secret Story 11 : Lilie Delahaie analyse le couple Laura-Alain

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, rien ne va plus entre Laura et Alain. Le couple qui était pourtant bien parti a subitement volé en éclat après que le jeune homme ait partagé une danse un peu trop sexy avec Charlène. Mais est-ce la vraie raison de leur rupture ? La spécialiste du comportement Lilie Delahaie, présente hier soir dans le Debrief aux côtés de la Secret Team, semble avoir une toute autre explication.

En effet, la consultante a bien analysé l’attitude de Laura et a remarqué que celle-ci s’était vite détachée de son chéri peu de temps après avoir retrouvé sa meilleure amie Marie. Depuis son entrée dans la Maison dans le but de semer la terreur, les sentiments de la brune pulpeuse sont bouleversés puisqu’elle ne ressent plus ce besoin d’affection de la part d’Alain étant donné qu’elle a retrouvé sa vraie moitié, son "autre couple". De plus, ces retrouvailles qui sonnent comme une piqûre de rappel pour Laura lui permettent d’envisager le futur avec Alain : "Laura, elle a découvert une facette d’Alain qu’elle n’aimait pas et elle s’est dit 'il va continuer, ça ne peut pas marcher'" déclare Lilie sur le plateau du Debrief.

