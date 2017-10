Secret Story 11 : Laura assume son vote contre le retour de Charlène

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Le retour de Charlène au sein de la Maison des Secrets n’est pas du goût de tous. Laura par exemple, a voté contre durant le prime et s’en explique quelques minutes plus tard face à l’intéressée.

Charlène n’a jamais été éliminée de Secret Story 11. Durant une semaine, la chérie de Benoît était cachée dans une pièce secrète avec la complicité des trois nouveaux habitants. Hier soir lors de l’Hebdo, les autres habitants du campus ont découvert la supercherie ! Mais avant de faire son grand retour dans la maison, Charlène est soumise au vote de ses petits camarades. Souhaitent-ils qu’elle réintègre le jeu ou qu’elle quitte définitivement l’aventure ? Ce qu’ils ne savent pas, c’est que La Voix se joue une nouvelle fois d’eux et que ce vote est un leurre … Charlène fera son entrée dans la maison quoi qu’ils puissent en décider.

Trois des habitants n’ont pas souhaité le retour de Charlène : Bryan, Cassandre et Laura. Cette dernière a d’ailleurs assumé pleinement sa décision devant la principale intéressée juste après le prime. Dans la cuisine, Laura explique avec la franchise qu’on lui connaît, pourquoi elle n’a pas souhaité le retour de sa camarade. Si elle reconnaît avoir en face d’elle, « une gentille fille » et n’avoir « rien contre elle », « c’est juste que c’est pas quelqu’un qui était proche de moi, » avoue Laura. « Je vais même te dire droit dans les yeux : que tu sois rentrée ce soir, je m’en fou Charlène mais c’est pas contre toi, » ajoute-t-elle. « Je ne suis pas proche de toi, t’as pas forcément un tempérament qui me plaît (…) T’es rentrée c’est cool, tant mieux pour toi. Fais ton jeu, profite avec tout le monde, » a fini par conclure Laura.