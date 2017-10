Secret Story 11 – Laura et Barbara déchaînés, Shirley très remontée… Le resumé de la journée du 18 octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle journée dans la Maison des Secrets a mis les filles à l'honneur. Laura et Barbara ont tenté de séduire Benjamin, Shirley a craqué pour Alain tout en enquêtant sur Benoît et Barbara a une nouvelle fois remonté les bretelles de Jordan. Retrouvez les moments forts du 18 octobre.

Laura et Barbara passent à l'attaque



Devenues les meilleures amies du monde, Barbara et Laura se retrouvent en compétition cette semaine. La Voix a en effet mis les deux jeunes femmes en concurrence en leur donnant à chacune la mission exceptionnelle de séduire Benjamin. Celle qui réussira à s'attirer les faveurs du jeune homme gagnera ensuite un avantage précieux dans le jeu. Nos deux candidates se donnent donc à fond et, dès qu'elles le peuvent, se mettent aussi des bâtons dans les roues. Alors que Laura masse la tête de Benjamin, Barbara arrive pour lui masser les pieds et qui débarque inopinément quand Barbara s'isole avec le petit nouveau ? Laura évidemment !



Shirley cible Benoît



Benoît a du souci à se faire. Depuis qu'elle a intégré la Maison des Secrets, Shirley a en effet le candidat dans le collimateur. De la Tour de Contrôle, elle a pu observer son attitude ambiguë avec Barbara, un comportement inacceptable de la part d'un garçon en couple, et elle est bien décidée à ouvrir les yeux à Charlène. Shirley mène donc l'enquête pour savoir si Benoît a encore dépassé les limites avec Barbara en interrogeant Kamila.



Barbara en veut à Jordan



Entre Barbara et Jordan, c'est encore et toujours les montagnes russes. Les deux jeunes gens s'adorent, puis se disputent, puis se réconcilient et ainsi de suite. Après avoir été en froid la semaine dernière, tout allait enfin mieux entre eux. Mais une nouvelle fois, ça n'a pas duré. Lors de la Soirée Jungle, Jordan a eu l'occasion de distribuer de l'argent à l'un de ses camarades. Et le Nordiste a choisi Bryan, ce qui a fortement déplu à Barbara. La jeune femme en a marre. Elle a l'impression de ne pas compter pour Jordan et se demande s'ils sont vraiment amis.



Kamila joue les entremetteuses



Alain a fait une nouvelle victime au sein de la gent féminine dans le Campus des Secrets. A peine Shirley a-t-elle intégré la Maison que la petite nouvelle a craqué pour le bel hidalgo. Ce qui na pas échappé à Kamila. La Marseillaise décide donc de jouer les entremetteuses pour rapprocher Shirley et Alain.



Après avoir raté le coche avec Barbara et Laura, Alain va-t-il succomber à Shirley ?