Secret Story 11 - Laura et Barbara : la fin d'une belle amitié ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

L'amitié Barbara – Laura se conjugue-t-elle au passé ? Les dernières déclarations de Laura semblent le présager. La brune au tempérament volcanique a avoué à Alain qu'elle n'a pas du tout apprécié les récents agissements de Barbara, qui a malheureusement privilégié le jeu à l'aspect humain. Et ça, Laura ne l'accepte absolument pas. Sous la Pergola avec son amoureux – ou pas, difficile de nommer leur relation en ce moment –, elle dresse la liste de ses déceptions. Barbara doit avoir les oreilles qui sifflent.

Si elle l'apprécie depuis quelques semaines, Laura se targue assez vite de jouer seule depuis le départ, admettant qu'elle ne s'est « jamais fait de films sur Barbara ». Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est l'attitude de cette dernière lorsqu'elle a remporté l'indice sur Charlène suite au Sexy Ménage et qu'elle n'a pas voulu lui révéler. Quand elle en a obtenu, Laura a toujours partagé ses indices avec Barbara. Elle s'est dès lors rendu compte que la réciprocité n'était pas d'actualité.

De plus, lorsque Barbara n'est pas en odeur de sainteté au sein de la Maison des Secrets, Laura n'hésite pas à venir la réconforter sans pour autant prendre parti pour le camp adverse. Mais, hier, vendredi 3 novembre, Marie et Laura ont eu une vive explication. À l'issue de celle-ci, Barbara n'a même pas daigné prendre des nouvelles de sa soi-disant meilleure amie d'aventure. Laura l'a gardé dans un coin de sa tête et ne compte certainement pas oublier ce faux pas. « Je suis venue seule, je repartirai seule ! » conclura-t-elle, un poil exaspérée.

