Secret Story 11 – Laura et Barbara font la paix

Depuis quelques jours, il y a comme un froid entre Barbara et Laura. Complices depuis des semaines, les deux jeunes femmes se parlent à peine. Agacée et attristée par cette situation, la jolie blonde cherche des explications auprès de sa camarade.

Entre Barbara et Laura, rien ne va plus. Complices et amies depuis des semaines, les deux jeunes ne se parlent presque plus. Même si comme avec Alain, les choses avaient démarré par un clash, les deux Habitantes ont finalement appris à se connaître et sont devenues inséparables. Mais les derniers agissements de Barbara ont instillé le doute dans la tête de Laura. Cette dernière semble désormais se demander si son amie de l'aventure est vraiment fiable…



Visiblement très affectée de voir sa camarade ainsi s'éloigner d'elle, Barbara décide d'aller la voir pour tenter d'apaiser les tensions et de régler définitivement le problème. Les deux jeunes femmes s'isolent alors sur la pergola pour s'expliquer. Barbara confie à son amie qu'elle ne supporte plus cette situation entre elles deux, d'autant qu'elle lui avoue qu'elle l'aime énormément…



Barbara commence d'abord par s'excuser pour le clash qui a opposé Alain, Laura et Marie ce week-end. En effet, quand Alain a répondu à Marie que ce qui lui manquerait le plus s'il venait à partir, ce sont tous les Habitants, la jolie blonde a reproché à son camarade de ne pas avoir plutôt cité Laura. Mais la jeune femme jure qu'elle ne voulait en aucun cas envenimer les choses, elle voulait seulement prendre la défense de Laura.



Cependant si Laura en veut à Barbara, c'est plutôt pour d'autres raisons. Elle n'a, en effet, pas aimé que Barbara décide de la mettre de côté quand elle a gagné l'indice sur Charlène. De même, elle n'a pas apprécié que sa camarade ne vienne pas la voir après son premier clash tonitruant avec Marie, alors qu'elle a toujours été présente pour elle quand elle en avait besoin. Mais pour Barbara, cette situation est vraiment stupide d'autant qu'elles s'entendent vraiment bien. Sur ce point, Laura semble complètement d'accord. Les deux jeunes femmes parviennent finalement à crever l'abcès et tombent dans les bras l'une de l'autre.