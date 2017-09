Secret Story 11 : Laura et Barbara, la réconciliation ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

La hache de guerre est-elle enterrée entre Barbara et Laura ? Très attristée par le départ de Julie après l'Hebdo du jeudi 21 septembre, Barbara a trouvé en Laura un soutien improbable. De super ennemies à meilleures amies, il n'y a peut-être qu'un pas...

Les Hebdos se suivent et ne se ressemblent pas. Jeudi dernier, lors du prime, Laura avait découvert des images de Barbara lui cassant du sucre sur le dos. Si les deux jeunes femmes ne s'appréciaient déjà pas plus que ça, ces images ont mis le feu aux poudres. Laura n'a pas tardé à clasher sa camarade, lui reprochant son hypocrisie. Que Barbara ne l'aime pas, passe encore, c'est son choix. Mais ce que la brune incendiaire n'a pas digéré, c'est que sa camarade la critique derrière son dos. Elle aurait préféré que Barbara lui dise tout le mal qu'elle pensait d'elle en face. L'ambiance s'est donc logiquement rafraîchie entre les deux jeunes femmes, qui ne pouvaient plus se supporter. Mais les meilleures ennemies du Campus des Secrets vont peut-être devenir meilleures amies.



Après le départ de Julie à l'issue de l'Hebdo de ce jeudi, Barbara s'est effondrée. Et elle a reçu un soutien improbable. C'est en effet Laura qui est venue la réconforter. Etonnant ? Pas forcément. A l'origine, Laura pensait qu'elle allait entrer dans la Maison des Secrets avec sa meilleure amie Marie. Mais cette dernière s'est finalement sacrifiée pour que la belle brune puisse vivre son aventure. Laura a dû abandonner Marie dans le Sas. La jeune femme a donc été touchée par le fait de voir Barbara perdre sa meilleure amie de l'aventure. Elle s'est reconnue dans la peine éprouvée par Barbara et a décidé de mettre leurs rancunes de côté afin d'être là pour elle. Oubliées les tensions, Laura remotive Barbara et lui intime d'être forte.

Laura et Barbara réussiront-elles vraiment à oublier leurs disputes passées pour se réconcilier ?